Один украинский танк вступил в бой с вражеской колонной. Бутусов показал видео с героями

Один украинский танк дал бой целой вражеской колонной. Он уничтожил несколько вражеских единиц техники российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Журналист назвал действия украинского экипажа героическими и блестящими с тактической точки зрения.

Видео дня

"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект", – пишет Бутусов.

Он подчеркнул, что это образец действий танка в обороне в сложной и хаотической обстановке реального боя.

"Помогите найти командира танка, это выдающийся профессионал высокого уровня, достойный лучших отличий. Имя до победы ставить не будем, но для истории нужно увековечить событие", – добавил Бутусов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Вооруженные силы Украины уничтожили три танка и топливозаправщик российских оккупантов.

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