Один из главарей 'ДНР' прямо заговорил о планах применить химоружие в Мариуполе

Российские фашисты продолжают попытки захватить Мариуполь. Оккупанты признают, что не могут взять штурмом завод "Азовсталь". В террористической "ДНР" прямо заговорили о применении химического оружия против украинских защитников.

Такие планы озвучил так называемый спикер боевиков "ДНР" Эдуард Басурин, слова которого цитируют российские СМИ. Террорист заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" нет смысла и прямым текстом предложил использовать химические войска.

"Там подземные этажи, поэтому брать этот объект штурмом смысла нет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – цитируют слова террориста российские медиа.

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Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в районе "Азовстали" блокировано не менее полутора тысяч украинских защитников.

Как известно, Мариуполь находится в блокаде с 1 марта. Все это время город подвергается постоянным авиационным бомбардировкам, атакам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии. Несмотря на неравные силы, украинские защитники продолжают мужественно защищать Мариуполь.

На сегодняшний день российские фашисты продолжают штурмовать город в районе крупнейшего металлургического комбината в Украине – завода "Азовсталь" – и морского порта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами Южнокорейского парламента, заявил, что Мариуполь разрушен, там десятки тысяч погибших.