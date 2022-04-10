Очевидец ракетной атаки оккупантов на Краматорск: самое страшное – это увидеть убитых детей. Видео

Очевидцы ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по вокзалу в Краматорске, уверены: рашисты били по мирным гражданам, пытавшимся эвакуироваться из Донецкой области, умышленно и целенаправленно. Они вспоминают о пережитом ужасе и об убитых Россией на вокзале детях.

Убивали маленьких украинцев ракетой с надписью "За детей". Воспоминания беженцев собрали журналисты Суспільне.

"Стояли, ждали, что вот-вот придет поезд в 12 часов. Я пошла внутрь, а он (очевидно, кто-то из родных. – Ред.) на платформе стоял. И все. Страшный удар, стекло полетели, люди полетели... Крик, шум, плач", - вспоминает одна из очевидцев страшного удара.

Но самым страшным в случившемся была гибель детей.

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"Самое страшное – это увидеть убитых детей. Удар был целенаправленным. На "скорых" невозможно было всех увезти. Подскочили военные, полицейские, начали грузить... справлялись. К эвакуации присоединились полицейские и военные – на своих автомобилях они везли раненых к врачам. Мы с женой видели хвост ракеты с надписью "За детей". Но удар был именно по центру старого города, где находится вокзал. И там было только гражданское население, а вокзале были только гражданские, которые готовились к эвакуации. С детьми", - рассказывает о пережитом ужасе мужчина.

Еще одна беженка вспоминает: такого страшного крика, как в тот день, она не слышала никогда. В панике, среди убитых и раненых матери искали своих детей, которые потерялись в том аду, который воцарился на вокзале после ракетного удара рашистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске: погибли 52 человека, 109 ранены. Всего в это время на вокзале находились около 4 тысяч гражданских, люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области.

Среди погибших - 5 детей. За жизни еще 15 маленьких украинцев борются в больницах Днепропетровщины.