Очень много тяжелых: раненых на вокзале в Краматорске везут в больницы Днепропетровщины
Раненых в результате ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска доставляют в больницы Днепропетровской области. Для этого 25 машин скорой помощи выехали в город.
Еще 8 "скорых" для ускорения процесса курсируют между границей Днепропетровской и Донецкой областей – забирают тех раненых, которых подвозят из Краматорска их машинами, которые сразу же едут обратно. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала Наталья Будяк, советница главы Днепропетровской областной военной администрации по вопросам медицины.
"Когда только это все произошло, главы военных администраций Донецкой и Днепропетровской областей были сразу на связи", – отметила она.
Сейчас все раненые, которых привозят, поступают в больницы Днепропетровской области. Названия этих учреждений не разглашаются в целях безопасности.
"Ранения очень разные, очень много тяжелых случаев. В том числе очень тяжелые дети. Я не могу сейчас сказать количество пациентов, потому что все происходит прямо сейчас, произвести подсчет тяжело", – рассказала советница главы ДнепрОВА.
Всем пострадавшим от действий оккупантов на вокзале Краматорска будут предоставлять всю необходимую помощь в Днепропетровской области. Туда продолжают везти и тех раненых, которые еще не прооперированы в Краматорске, и тех, кому уже оказали первичную помощь.
"Мы их довезем до больниц Днепропетровской области и предоставим помощь. Мы работаем таким образом: сейчас больницы Краматорска предоставляют первичную помощь, это крайне необходимые операции, а дальше лечить уже будем мы", – добавила Наталья Будяк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Погибли 50 человек, из них 5 – это дети. 38 человек погибли на месте, еще 12 – в больницах.
В сети появилось видео переброски российскими оккупантами тактического ракетного комплекса "Точка-У", ракетами из которого обстреляли вокзал в Краматорске. На вокзале в момент прилета ракет находились около 4 тысяч человек, пытавшихся эвакуироваться.
Российские Telegram-каналы еще вчера намекали на возможный обстрел вокзала в Краматорске. А в день трагедии пропагандисты сначала написали об ударе оккупантов по объекту, но когда узнали о большом количестве жертв среди мирного населения, начали "зачищать следы".
Теперь из Краматорска экстренно эвакуируют гражданское население автомобильным транспортом. После целенаправленного ракетного удара по железнодорожному вокзалу поездами перевозить людей не будут.