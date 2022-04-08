Очень много тяжелых: раненых на вокзале в Краматорске везут в больницы Днепропетровщины

Раненых в результате ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска доставляют в больницы Днепропетровской области. Для этого 25 машин скорой помощи выехали в город.

Еще 8 "скорых" для ускорения процесса курсируют между границей Днепропетровской и Донецкой областей – забирают тех раненых, которых подвозят из Краматорска их машинами, которые сразу же едут обратно. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала Наталья Будяк, советница главы Днепропетровской областной военной администрации по вопросам медицины.

"Когда только это все произошло, главы военных администраций Донецкой и Днепропетровской областей были сразу на связи", – отметила она.

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Сейчас все раненые, которых привозят, поступают в больницы Днепропетровской области. Названия этих учреждений не разглашаются в целях безопасности.

"Ранения очень разные, очень много тяжелых случаев. В том числе очень тяжелые дети. Я не могу сейчас сказать количество пациентов, потому что все происходит прямо сейчас, произвести подсчет тяжело", – рассказала советница главы ДнепрОВА.

Всем пострадавшим от действий оккупантов на вокзале Краматорска будут предоставлять всю необходимую помощь в Днепропетровской области. Туда продолжают везти и тех раненых, которые еще не прооперированы в Краматорске, и тех, кому уже оказали первичную помощь.

"Мы их довезем до больниц Днепропетровской области и предоставим помощь. Мы работаем таким образом: сейчас больницы Краматорска предоставляют первичную помощь, это крайне необходимые операции, а дальше лечить уже будем мы", – добавила Наталья Будяк.

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