Очень любил ребенка и верил, что вернется в свой Донецк: на 'Азовстали' погиб патрульный Даниил Сафонов

В Мариуполе 2 мая погиб патрульный Даниил Сафонов. Он вместе с двумя военными попал под вражеский минометный обстрел, когда возвращался с боевого задания на территорию завода "Азовсталь".

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, который также с первого дня защищал город от российских оккупантов. По его словам, правоохранитель погиб 2 мая в 11 часов дня.

Отмечается, что мужчина переехал в Мариуполь из Донецка в 2014 году. Затем он стал военным и некоторое время служил в АТО. С 2019 года Сафонов работал патрульным полицейским. "Хороший светлый парень, делал свою работу. Очень любил ребенка. Это большая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", – отметил Вершинин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия нарушила режим тишины в Мариуполе и в очередной раз начала штурм завода "Азовсталь". Враг задействовал все виды тяжелого вооружения. Есть погибшие и раненые.