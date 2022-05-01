Объятия и рассказы об ужасах: как украинских военных встретили в Харьковской области. Видео

Силы обороны Харьковщины продолжают поставлять в освобожденные от российской оккупации города и села области гуманитарную помощь и эвакуируют украинцев из опасных зон. Украинских воинов в освобожденной Кутузовке Харьковской области местные жители встречают объятиями и слезами радости.

Люди рассказывают защитникам об ужасах оккупации и благодарят за освобождение. Трогательное видео, показывающее реальное отношение украинцев к своему войску показали в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

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Кутузовка в Харьковской области пробыла под оккупацией российских войск более 2 месяцев. Но в конце концов населенный пункт освободили украинские воины. Сейчас они привозят в Кутузовку гуманитарную помощь.

"Газа сейчас у нас нет, света нет, воды нет, возили из колодцев все. Продуктов не было! Выживали все, как могли. Все избито, все разбито, ничего нет живого", - плачет местная жительница Надежда.

Люди рассказывают об ужасе, в который превратились для них последние два месяца.

"Нас было 130 человек в подвале. Потом часть уехала - осталось нас 65. Я готовила там (показывает на улицу) с Надюшей всем кушать. Кормили, насколько могли. Сейчас остаемся, потому что у нас пенсионеры, которым некуда ехать. И дети" , – говорит Алла, еще одна жительница Кутузовки.

"Они зашли в нашу квартиру, забрали ключи, нас выгнали в подвал. Мы полтора месяца в холодном подвале сидели. Муж - после обширного инфаркта", - со слезами рассказывает Лариса.

Она говорит, что перед тем, как рашистов выбили из Кутузовки, они заминировали вход в хранилище, его разминировали украинские воины накануне.

Из 1200 человек, живших в поселке до войны, осталась разве что десятая часть. Многие уехали, есть и погибшие сельчане. Но люди верили в то, что их непременно освободят.

"Мы все вместе. Мы любим свою Украину. Мы жили верой, что наши ребята скоро придут. Слава Украине! Героям слава!" – говорят местные.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ уволили Кутузовку в Харьковской области, жителям впервые за два месяца привезли помощь. .