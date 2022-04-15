Обухов: 50 тыс. убитых солдат Путина изменят ситуацию в РФ, побед у этой армии не будет. Интервью

Когда потери российской армии в войне против Украины приблизятся к отметке 50 тыс., эта цифра начнет оказывать намного большее влияние на Кремль и население страны-агрессора, чем сейчас, при отметке 20 тыс. В то же время войска РФ с каждым днем будут все больше терять боеспособность, в том числе из-за невозможности отремонтировать военную технику.

Глава РФ Владимир Путин не откажется от парада Победы на 9 мая, но сказать ему будет нечего, поскольку побед на украинском фронте не предвидится.

Такое мнение в блицинтервью OBOZREVATEL высказал глава Фонда " Стоп Информ Террор России" Герман Обухов.

– Сейчас много говорят о новом наступлении армии Путина в Украину. В частности, о том, что оно может быть более масштабным, чем было в начале войны, 24 февраля. В то же время мы знаем, насколько важна для Путина "сакральная дата" – 9 мая. Как он может готовиться к Дню Победы?

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– Более масштабного наступления я не могу представить. Разве может быть что-то более масштабное, чем было в первые дни войны? Они пытались взять Киев, взять Харьков, Одессу и прочие города. Но сейчас их отбросили, заставили уйти к своим границам на севере – тоже ничего не получается.

Россия сейчас будет пытаться оккупировать оставшуюся половину Донецкой и Луганской областей. Не знаю, можно ли назвать это масштабным наступлением. С моей точки зрения, это достаточно локальная задача. Но Украина не готова отдавать эти районы, поэтому придется повоевать серьезно.

Что касается 9 мая, то понятно, что Путин будет пытаться хоть что-то показать. Дескать, мы победили, наша задача выполнена. Но это может и не состояться: остается меньше месяца, а успехов пока никаких. Наоборот, все очень плохо.

Они мобилизуют, переформировывают армию, но я не знаю, откуда там будут браться силы.

– Но ведь наверняка в Москве будет парад. Путин не откажется от этого? И наверняка он будет произносить какую-то речь… И что оптимистичного он сможет сказать россиянам?

– Ничего он не может сказать, потому что ничего оптимистичного нет. Поэтому сейчас они и будут стараться, чтобы прихватить хотя бы еще кусочек территории Украины на востоке. Это все. Даже сейчас нечего говорить, и я сомневаюсь, что можно будет что-то сказать на 9 мая.

Может ли Путин отказаться от выступления на параде? Думаю, вряд ли: вся страна смотрит. И если он просто будет стоять и молчать, наверное, это будет выглядеть не очень хорошо. А пропаганда знает, что сочинить. Они будут пытаться.

– По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день потери российской армии в этой войне приблизились к 20 тыс. В частности, большие потери признал даже Песков. Какого масштаба утраты могут остановить эту войну? Или Путин готов на любые жертвы?

– Условно говоря, Путина не остановят никакие потери. Но 50 тыс. – это будет определенная психологическая отметка. Даже не столько цифра, сколько реакция людей. Потому что это будет уже сложно скрыть. Уже сейчас сложно скрыть, а так погибшие будут во всех городах и селах.

Относительно протестов я сомневаюсь, но это будет оказывать влияние на целые семьи, это будет влиять на настроения во всех слоях общества.

Есть мнения, что такая не очень активная война затянется до осени. У Путина пока еще есть какие-то резервы, но они будут таять с каждым днем. Они не могут уже ни ремонтировать, ни производить новые танки. Будут проблемы со снарядами. Санкции действуют, и они ударят по всем аспектам военно-промышленного комплекса РФ. Россия на 80% зависит от импорта комплектующих. Так что проблемы будут нарастать с каждым днем. В этой ситуации вести активную войну будет весьма сложно.

А Украина будет получать все больше и больше помощи.

– Что наиболее эффективно может остановить Путина – санкции, военная помощь украинской армии и, соответственно, ее усиление, недовольство россиян или расследование военных преступлений россиян в международных инстанциях, перспектива Гааги?

– Все перечисленное вместе. Это и более широкая помощь Украине, и санкции, которые усиливаются с каждым днем. По мере освобождения территорий там будет организовываться расследование. Но и недовольство общества тоже, потому что цены растут. В совокупности все это, несомненно, будет влиять.

И очень важно: если на Западе пойдет тенденция признания российского государства как государства с фашистским укладом и констатации возникновения в РФ волны неонацизма. Тогда это еще больше усилит поддержку Украины и ужесточит санкции в отношении РФ, поскольку с фашистским государством надо что-то делать.