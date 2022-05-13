На Харьковщине вражеский снаряд попал в ангар: три человека погибли, пять ранены

В селе Шебелинка Изюмского района Харьковской области российский снаряд попал в ангарное здание. Жертвами атаки стали три человека, еще пять пострадали.

Инцидент подтвердило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области. На странице пресс-службы в Facebook уточняется, что возгорание ангара произошло около 16:35 четверга, 12 мая.

Площадь пожара составила приблизительно 200 кв. м. Горела кровля здания и 10 грузовиков.

Украинские спасатели смогли ликвидировать огонь только в 19:00 того же дня.

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Всего за прошедшие сутки спасатели области совершили 42 оперативных выезда. Из них на пожары – 32, в том числе 12 из них были вызваны обстрелами.

Они произошли в Богодуховском районе (четыре пожара), Изюмском (четыре), Чугуевском (один), Харьковском (два), а также Слободском (один) районах Харькова.

Также Харьковские спасатели оказали помощь больной пожилой женщине, которая не могла передвигаться самостоятельно . ГСЧСники транспортировали украинку из квартиры на пятом этаже жилой девятиэтажки к автомобилю волонтеров. Те эвакуировали ее в более безопасное место.

"Мы выстоим. Верим, что еще раз отвоюем свое право! Все будет Украина!" – подытожили спасатели.

Как ране писал OBOZREVATEL, по Сумщине в ночь на 13 мая были выпущены ракеты Российской Федерации. Оккупанты осуществили две атаки по приграничному населенному пункту Очкино.