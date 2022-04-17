"Что им сделал 12-летний мальчик?" В сети показали последствия обстрела Харькова. Видео

В результате атаки российской армии по Харькову утром 16 апреля был ранен как минимум один ребенок, мальчик 12-ти лет. Один человек – совершеннолетний мужчина – из-за обстрела погиб.

Видео с места инцидента опубликовало в сети издание "Настоящее время". На кадрах запечатлены раненные люди, девочка, которую от осколков закрыла женщина, потерявшая сына бабушка, а также медики, спасатели и просто очевидцы атаки (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Предварительно известно, что в результате взрыва ракеты ранения получили 18 человек. Пострадавшим понадобилась срочная помощь медиков.

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Некоторым осколки поранили лицо, у некоторых больше всего пострадали конечности.

Очевидец обстрела рассказал, что его друг погиб на месте, а 12-летний подросток был ранен. Это очередное доказательство циничных военных преступлений РФ на нашей земле.

Осторожно, кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 16 апреля, российские военные нанесли еше один ракетный удар по Харькову. В результате "прилета" один человек погиб, еще двое ранены.