Оккупанты обстреляли Днепропетрощину: в ОВА рассказали подробности

Днепропетровская область утром в среду, 11 мая, в очередной раз была обстреляна оккупантами. Российские военные преступники открыли огонь по Зеленодольской и Широковской общинах.

Информацию об этом подтвердил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. Он написал об обстрелах в Telegram-канале и других соцсетях.

Предварительно, российские снаряды не задели зданий, упав на окрестностях сел. Никто из местных жителей не пострадал.

Ночь на 11 мая прошла в Днепропетровской области без инцидентов, хотя один раз звучала сирена.

"Сейчас все нормально", – написал начальник областной военной администрации.

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