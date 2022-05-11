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Оккупанты обстреляли Днепропетрощину: в ОВА рассказали подробности

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Солдаты РФ обстреляли села на Днепропетровщине

Днепропетровская область утром в среду, 11 мая, в очередной раз была обстреляна оккупантами. Российские военные преступники открыли огонь по Зеленодольской и Широковской общинах.

Информацию об этом подтвердил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. Он написал об обстрелах в Telegram-канале и других соцсетях.

Предварительно, российские снаряды не задели зданий, упав на окрестностях сел. Никто из местных жителей не пострадал.

Ночь на 11 мая прошла в Днепропетровской области без инцидентов, хотя один раз звучала сирена.

"Сейчас все нормально", – написал начальник областной военной администрации.

Видео дня
Зеленодольск на карте.
Сообщение чиновника.

Как передавал OBOZREVATEL:

  • На 77-е сутки войны вражеская армия продолжает проявлять наибольшую боевую активность на Слобожанском и Донецком направлениях, заявили в Генштабе ВСУ.

  • Кроме того, оккупанты пытаются взять под контроль ряд украинских городов и не прекращают штурмовать мариупольский завод "Азовсталь", нанося ракетно-бомбовые удары.