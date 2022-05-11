Оккупанты обстреляли Днепропетрощину: в ОВА рассказали подробности
Днепропетровская область утром в среду, 11 мая, в очередной раз была обстреляна оккупантами. Российские военные преступники открыли огонь по Зеленодольской и Широковской общинах.
Информацию об этом подтвердил глава ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. Он написал об обстрелах в Telegram-канале и других соцсетях.
Предварительно, российские снаряды не задели зданий, упав на окрестностях сел. Никто из местных жителей не пострадал.
Ночь на 11 мая прошла в Днепропетровской области без инцидентов, хотя один раз звучала сирена.
"Сейчас все нормально", – написал начальник областной военной администрации.
Как передавал OBOZREVATEL:
На 77-е сутки войны вражеская армия продолжает проявлять наибольшую боевую активность на Слобожанском и Донецком направлениях, заявили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, оккупанты пытаются взять под контроль ряд украинских городов и не прекращают штурмовать мариупольский завод "Азовсталь", нанося ракетно-бомбовые удары.