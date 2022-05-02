Обстановка на территории боевых действий сложная, но контролируется ВСУ, – Наев

Обстановка на фронте на 2 мая остается сложной. Тем не менее, Вооруженные силы Украины ее контролируют и ежедневно отражают атаки российской армии.

Об этом в своем обращении заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, самая трудная ситуация на востоке государства. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"На Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Великой Новоселки противник ежедневно пытается штурмовать оборонительные позиции батальонными тактическими группами", – отмечает он. Наев добавляет, что враг поддерживает наступление авиационными и ракетными ударами, артиллерийским огнем всех калибров и минометами.

Видео дня

При этом он отмечает мужество украинских защитников, ежедневно рискующих своей жизнью на поле боя. "Я уверен в наших военнослужащих – от солдата до генерала, которые, каждый на своем месте, выполняют задачи по сдерживанию вражеских наступлений. При этом я хотел бы четко отметить, что герои – это те, кто отражает ежедневно наступления. Наши солдаты, сержанты, командиры сводов, рот, батальонов, бригад", – суммирует генерал-лейтенант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Луганской области оккупанты уничтожили помещение гимназии, которому более 100 лет.