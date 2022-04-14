ОБСЕ представила первый доклад о военных преступлениях РФ в Украине

Независимая экспертная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала первый доклад с документированием военных преступлений, совершенных на территории Украины российскими оккупантами. Речь идет также о нарушениях прав человека, международного гуманитарного права.

В документе на 108 страниц содержится и расследование последствий полномасштабного вторжения армии страны-агрессора РФ в Украину. Он опубликован на сайте организации.

"Миссия выявила четкие закономерности нарушений международного гуманитарного права российскими вооруженными силами по многим изучаемым вопросам. Особенно это касается ведения ими боевых действий", – подчеркивают авторы доклада.

В нем отмечают, что Россия – это агрессор, и именно она ответственна за все военные преступления в Украине, совершенные за время войны. В частности, в использовании против мирных жителей в густонаселенных районах кассетных бомб, боеприпасов с большим радиусом взрыва и т. д.

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Кроме того, эксперты указывают на вероятное применение российскими оккупантами белых фосфорных и термобарических или вакуумных бомб, зажигательного оружия.

Среди многочисленных случаев очевидных нарушений международного гуманитарного права и военных преступлений наиболее вопиющими названы воздушные удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе.

Указывают эксперты и на массу обвинений в изнасилованиях, в том числе и групповых, совершаемых военными ВС РФ.

В докладе рассказывается о задержаниях, арестах и пытках оккупантами из путинской армии мирных жителей Украины, а также журналистов, чиновников и других.

Эксперты подчеркнули необходимость провести серьезное международное расследование на местах расстрела большого количества мирного населения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка обнародовала данные об личном составе отряда мобильного спецназначения Росгвардии, базирующегося в Нижнем Новгороде. Служащие в нем оккупанты совершали военные преступления против украинцев.