Считать экономику путинской войны задача непростая, хотя и приятная. Приятная, потому что составлять миллиард до миллиарда рашинских потерь – наслаждение еще. Сложна, потому что не всегда известна точная модель заброшенных или подбитых типов вооружений, степень модернизации, уже не говоря об обеспечении боекомплектом.

Мы консультировались со специалистами из Минобороны Украины, Укроборонпрома, подсказавшими нам ценовые коридоры и логику подсчета потерь РФ. В то же время, они не пожелали публично выступать консультантами этому проекту, мотивируя тем, что для официальных комментариев они должны ссылаться на результаты экспертиз.

Итак, что у нас получилось (цена за единицу):

Боевая бронированная машина (ББМ): 1 млн. дол.

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На российском рынке минимальная стоимость подобной техники стоит 800 тыс. долл., но с тяжелыми видами вооружений может превышать миллион. Поэтому считаем, что для воспроизведения рашистскому бюджету придется потратить в среднем миллион.

Автомобиль: 75 тыс. дол. Экспертыполагают, что специальный военный автомобиль – в зависимости от модели и функциональности – стоит от 50 до 100 тыс. дол.

Танк : 5 млн. Хотя в реше много антикварных танков, однако в Украине задействованы преимущественно современные и модернизированные аппараты, кроме того, для воспроизводства боеготовности орды путинскому бюджету придется строить в основном с нуля, поэтому выводим среднюю цену в 5 млн долл., понимая, что есть и более дорогие машины.

Артиллерия : 800 тыс. дол. Если речь идет о прицепной пушке, для которой нужен тягач, то ее цена составляет около 300 тыс. дол., тяжелая самоходная гаубица обойдется путинской казне в 800-1000 тыс. дол.

Самолет: 27 млн. дол. Средний разбег ценна них – от 15 до 35 млн дол., хотя, конечно, удавалось сбивать и более дорогие экспонаты, даже стоимостью до 100 млн дол.

Вертолет: 16 млн дол. Старые транспортные МИ-8 стоят в среднем 6-8 млн долл., разные модели ударных вертолетов стоят от 16 до 24 млн долл. В течение войны рашка использует преимущественно ударные вертолеты.

Ракетные системы залпового огня (РСЗО): 2,5 млн дол. Старенькие гряды – относительно дешевы, около 300 тыс. дол., ураганы – дорожи, смерчи – вообще стоят под 3 млн. дол. Следовательно, эксперты советуют сформулировать среднюю цифру на уровне 2,5 млн. дол.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): 1,5 млн дол. В этой категории разбег стоимости и модификаций тоже широк, от 500 тыс. дол. до 5 млн. дол.

Цистерны (с топливом): 250 тыс. дол. Очень часто не указывается, о каком роде цистерны идет речь – железнодорожные или автомобильные. Мы взяли за основу среднюю цифру между железнодорожными цистернами (250 тыс. долл.) и автомобильными, которые дешевле (150 тыс. долл.)

Противоповоротная оборона (ПВО): 10 млн дол. Зенитно-ракетный комплекс ТОР М2 стоит за 15 млн. дол., предыдущие аналоги – ниже 10 млн. дол.

Спецтехника: 100 тыс. дол. Здесь цена зависит от комплектации и модификации.

Флот: 75 млн дол. Большой десантный корабль с вооружением стоит более 200 млн. дол., тогда как небольшие катера обходятся в 50 млн. дол.

ПУ ОТРК : 2,2 млн дол. пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса, речь идет о "Точке-У", стоимость которой составляет 1,5 млн долл., или "Искандер" – 3 млн дол.