Обнародованы имена разведчиков РФ, которые совершают военные преступления в Украине

Генеральное управление разведки опубликовало список из 52 российских военных, совершаъщих преступления против украинского народа в Киевской области. Среди них полковник, подполковник, несколько майоров и командиров.

Данные оккупантов 5 марта появились на официальном сайте ГУР, о чем было дополнительно проинформировано в Telegram-канале управления. Сообщается, что все заявленные военные проходят службу в 96-й отдельной разведывательной бригаде 1 танковой армии Западного военного округа города Нижний Новгород.

Известно, что самому молодому члену подразделения всего 20 лет. Это рядовой армии РФ Виталий Гусев. Командованием бригады занимаются полковник Евгений Ченцов и его заместитель подполковник – Николай Киселев.

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"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

Ознакомиться со списком захватчиков можно по этой ссылке.

Вооруженные силы Украины уже 41 сутки сдерживают вражескую российскую армию по всем направлениям и защищают государство от оккупантов. Солдаты Кремля потеряли свои позиции на Киевском, Черниговском и Житомирском направлениях. Однако ситуация в Донбассе до сих пор остается напряженной. Продолжаются боевые действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ГУР опубликовало имена оккупантов, которые издевались над гражданскими и убивали мирное население Бучи.

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