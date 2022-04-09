Обнародованы данные и фото оккупантов, которые совершали преступления на Киевщине

Идентифицированы российские оккупанты, которые убивали, пытали и грабили украинцев в селах Демидов, Козаровичи и Дымер на Киевщине. Убегая от украинских воинов, изверги из "элитного" 83-го десантного батальона, покидали штабные документы с личными данными своих военных.

Журналисты же нашли фотографии нескольких из российских преступников из разных городов Российской Федерации. Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо".

Демидов, Дымер и Козаровичи от оккупантов были освобождены в начале апреля. В течение месяца, пока села были оккупированы, рашисты занимались там мародерством, похищали и пытали людей.

"На территории завода "Викналенд" в Дымере оккупанты обустроили штаб. На его территории после побега россиян обнаружили именной список личного состава минометного взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады с местом дислокации Уссурийск, который получили в распоряжение журналисты. Это подразделение в России имеет репутацию элитного", – отмечают расследователи.

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Большинство военнослужащих "элитного" подразделения имеют только среднее образование.

Среди них – 29-летний заместитель командира взвода, сержант Вячеслав Юртаев из Владивостока. Среди брошенных оккупантами документов он оставил даже свой пропуск от МО РФ.

Журналисты нашли его в соцсетях, где он не слишком активен.

Еще один оккупант, 23-летний рядовой Вадим Даминов из Омска, в социальной сети "Одноклассники" представился "Вадимом Орловым".

20-летний оккупант, рядовой Данил Калинин из Уссурийска в социальной сети "ВКонтакте" записан как "Даня Яковлев".

На странице оккупанта указано, что он женат на Виктории Калининой. 22 марта, через месяц после вторжения России в Украину, она опубликовала общую фотографию с оккупантом с подписью "я живу тобой". А в Instagram Виктория недавно писала, что он снится.

Не все мародеры и палачи из российской армии, которые орудовали на Киевщине - настолько молоды. Самый старший из идентифицированных – 39-летний сержант Андрей Бикбулатов из Уссурийска. На странице жены оккупанта в "Одноклассниках" есть немало общих фото с мужем. Также она распространяет пропагандистские сообщения о войне в Украине.

Не исключено, что она также получала намародеренное "освободителем" в Украине.

32-летнего сержанта Максима Прасолова журналисты обнаружили через страницу его матери в "Одноклассниках". На нескольких снимках он одет в форму десантных войск РФ.

26-летний ефрейтор из города Чита Дмитрий Игнатов имеет две страницы в "ВКонтакте". Дата рождения, указанная на более старой, совпадает с датой в найденных документах. Однако пользуется он преимущественно новой страницей с медведем и триколором на аватарке.

31-летний сержант Вадим Мацюця из Уссурийска, вероятно, преступления на Киевщине совершал из-за воспитания. Отец оккупанта активно репостит пропагандистские сообщения о российском вторжении в Украину.

22-летний рядовой Владислав Кавера из города Дальнереченск. Журналистам удалось найти несколько страниц Каверы. Он не очень активный пользователь соцсетей, но свои фото таки выкладывал.

Напомним, бригада, в которой служат эти изверги, понесла в Украине огромные потери. В частности, украинские воины ликвидировали их замкомбрига – подполковника Виталия Слабцова.

Командир бригады Александр Немоляев ранее возглавлял 331 парашютно-десантный полк. За этой воинской частью закрепилась дурная "слава" из-за многочисленных случаев садизма по отношению к военнослужащим, а также убийств солдат.

Под командованием Немоляева 331 полк уже успел повоевать на украинском Донбассе, где, как известно, "настамнет".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ликвидировали 55 российских десантников из элитного полка ВДВ.