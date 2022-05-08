Обнародовано новое видео удара ВСУ по катеру оккупантов возле Змеиного

В Сети опубликовали новое видео удара Вооруженных сил Украины по десантному кораблю проекта "Серна" российских оккупантов возле острова Змеиный. Позиции врага украинские защитники атаковали с воздуха.

Ролик опубликовало издание "Цензор.НЕТ". На кадрах видно, что украинские защитники сначала зафиксировали местонахождения катера.

После этого оператор БПЛА Bayraktar навел прицельную марку на него, и спустя несколько минут произошло прямое попадание высокоточного корректируемого боеприпаса.

После точного попадания в рубку на катере произошел взрыв, а после еще один. Вследствие этого на судне начался пожар.

Видео дня

Отметим, что ранее в Министерстве обороны Украины подтвердили удар по катеру и "Торам" РФ возле Змеиного.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы НАТО оказывают помощь Вооруженным силам Украины в удержании под контролем острова Змеиный. В частности, силы Альянса причастны к уничтожению российских оккупантов.

Напомним, Вооруженные силы уничтожили на юге нашего государства зенитно-ракетный комплекс "Тор" российской армии. Оккупанты планировали применить его против защитников острова Змеиный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая защитники юга Украины нанесли удары по вражеским позициям на острове Змеиный. В результате атаки российские оккупанты потеряли несколько единиц техники.

Примечательно, что именно с острова Змеиный украинские пограничники и морпехи указали направление движения российскому военному кораблю – крейсеру "Москва", который впоследствии достиг пункта назначения.