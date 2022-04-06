Облако азота летит в РФ, новые платежки, "Мрія" оживает - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
Видео под описанием:
около 320 мирных жителей были расстреляны российскими террористами в Буче;
в Киеве за 40 дней войны россияне убили 89 мирных людей;
токсичное облако испарений с азотной кислотой ветер унес на позиции войск РФ и в сторону России;
Борис Джонсон опубликовал свое видеообращение к жителям россии;
новые правила расчета за воду;
в Запорожье предприятия работают;
"Мрія" - жива! В Гостомеле под Киевом завели двигатель крупнейшего транспортного самолета в мире - Ан-225;
Мирча Луческу произнес мотивационную речь.