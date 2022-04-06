Облако азота летит в РФ, новые платежки, 'Мрія' оживает - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

около 320 мирных жителей были расстреляны российскими террористами в Буче;

в Киеве за 40 дней войны россияне убили 89 мирных людей;

токсичное облако испарений с азотной кислотой ветер унес на позиции войск РФ и в сторону России;

Борис Джонсон опубликовал свое видеообращение к жителям россии;

новые правила расчета за воду;

в Запорожье предприятия работают;

"Мрія" - жива! В Гостомеле под Киевом завели двигатель крупнейшего транспортного самолета в мире - Ан-225;