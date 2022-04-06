Облако азота летит в РФ, новые платежки, "Мрія" оживает - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

 Obozrevatel
Война в Украине 2022
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Облако азота летит в РФ, новые платежки, 'Мрія' оживает - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • около 320 мирных жителей были расстреляны российскими террористами в Буче;

  • в Киеве за 40 дней войны россияне убили 89 мирных людей;

  • токсичное облако испарений с азотной кислотой ветер унес на позиции войск РФ и в сторону России;

  • Борис Джонсон опубликовал свое видеообращение к жителям россии;

  • новые правила расчета за воду;

  • в Запорожье предприятия работают;

  • "Мрія" - жива! В Гостомеле под Киевом завели двигатель крупнейшего транспортного самолета в мире - Ан-225;

  • Мирча Луческу произнес мотивационную речь.