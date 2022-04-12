Нужно ли выключать свет во время воздушной тревоги: в Генштабе дали объяснение

В Генштабе дали разъяснение, нужно ли выключать свет дома во время воздушной тревоги. Отмечается, что никто не заставляет этого делать, но есть важный нюанс.

Информация об этом появилась в украинских медиа 12 апреля. Сообщается, что во время артиллерийских и ракетных обстрелов враг иногда ориентируется на маячки, поэтому свет в окне может подвергнуть опасности.

"В целях, чтобы себя обезопасить, есть люди, которые выключают свет. Никто целенаправленно не выключает. Учитывая рекомендации Вооруженных сил, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, военных администраций, люди сами должны принимать решения", – уверяют в Генеральном штабе.

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При этом ведомство сообщает, что военные все же соблюдают указанные рекомендации и во время тревоги выключают свет на стратегических объектах.

В Генштабе добавляют, что в реалиях военного времени никто не находится в безопасности, когда происходят ракетные обстрелы или авиационные бомбардировки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что делать, если произошел обвал дома.