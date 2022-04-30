Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд попередила, якщо в разі використання ядерної зброї Путін і Росія не оговтаються від наслідків цього воєнного злочину ніколи. Принаймні за життя нашого покоління. Таку жорстку заяву представниця державного департаменту зробила у відповідь на запитання кореспондента опозиційного російського видання "Медуза" щодо імовірності застосування ядерної зброї Кремлем, про яке постійно попереджують і сам російський диктатор, і представники криміналізованого російського політичного керівництва.

Така жорстка заява пані Нуланд свідчить про те, що риторика політичного керівництва країн Заходу з кожним новим днем війни Росії проти України продовжує бути все більш і більш жорсткою.

Заява Нуланд практично синхронезується із тими заявами, які зробила напередодні очільниця британського зовнішньо-політичного відомства Ліз Трасс, яка підкреслила, що Україна має повне право на звільнення всієї своєї території, окуповоної російськими військами. У тому числі і Донбасу, і Криму. Це радикально інший підхід до умов домовленностей з Москвою, про які ще недавно говорили, що непоганим результатом закінчення російської агресії проти України було б повернення російських збройних сил на позиції 23 лютого 2022 року, з яких і почалася нова фаза наступу Путіна на українську державу.

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Однак, як бачимо, тепер про імовірність того, що під контролем Росії мають залишитися території Донецької і Луганської областей і автономної республіки Крим зменшується з кожним днем. У світі розуміють, що мова йде про такі ж окуповані українські території, як, скажімо, Херсонщина, чи райони Харківської і Запорізької області, які зараз знаходяться в руках російських військових. І з усіх чужих територій росіян потрібно вигнати за допомогою західної зброї, яка зараз у набагато більшій кількості постачатиметься ЗСУ.

Про це говорять і ті події, які відбуваються буквально на наших очах. Обіцянка Польщі захищати повітряний простір Словаччини, якщо та передасть Україні нові військові літаки, постачання Польщею танків для української армії, закон, ухвалений американськими конгресменами про ленд-ліз, який полегшить отримання ЗСУ нової сучасної зброї, що дозволить знищити якомога більше російських окупантів, їхньої техніки. Зупинити можливість ракетних обстрілів українських міст, врешті решт вийти на державні кордони України, щоб пояснити окупантам де їхнє місце.

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