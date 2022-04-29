Нуланд о военной помощи Украине: все больше и больше стран отвечают на призыв

Все большее количество стран выражают готовность помочь Украине с вооружением для того, чтобы противостоять российскому вторжению. На Западе уже осознали, что с перемещением боев на восток Украины Киеву нужны не только джавелины.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью "РБК-Украина". По ее словам, США сейчас делают все возможное, чтобы найти нужное Украине оружие.

"Что мы пытаемся сделать, будучи хорошими партнерами для вас, – это корректировать то, что мы поставляем, и находить то, что нужно Украине, где это доступно и производится", – сказала Нуланд.

Она объяснила, что именно для этого 26 апреля США провели в Германии масштабные переговоры со странами-союзниками.

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"Чтобы попытаться найти, что вам сейчас нужно на этом этапе борьбы. И, как я уже сказала, все больше и больше стран отвечают на призыв", – отметила замгоссекретаря США.

Она объяснила, что у США никогда не было никаких запретов на поставки оружия, которое нужно Украине.

"Речь шла скорее о практичности, о возможности доставить в Украину определенные виды оружия, обеспечить возможность его использования", – подчеркнула Нуланд.

Сейчас, по ее словам, когда была отбита атака российских оккупантов на Киев и боевые действия переместились на восток страны, США понимают, что Украине "нужно другое оружие".

"Меньше джавелинов и больше гаубиц, и систем MLRS, и беспилотников", – резюмировала Нуланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна готова "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне против России. Он отметил, что Украина верит в свою победу и страны мира солидарны с ней в этой вере.

Украинский журналист Юрий Бутусов по итогам встречи союзников Украины в Германии, заявил, что НАТО готово поставить Украине все необходимое оружие, которого хватить для того, чтобы вернуть временно оккупированные Крым и Донбасс.