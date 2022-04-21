'Новый Бабий Яр': мэр Мариуполя допустил, что в братской могиле похоронили тысячи убитых жителей

Спутниковые снимки села Мангуш, где похоронены тела погибших в блокаде мариупольцев, свидетельствуют о трагедии в 20 раз больше, чем в ранее оккупированной Буче. На протяжении всего апреля российские захватчики и маньяки копали траншеи, чтобы заполнять их свежими трупами мирного населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета на Telegram-канале. Фактически российский узурпатор Владимир Путин стал новым Адольфом Гитлером, создавшим еще один Бабий Яр, где трупы складывают в несколько слоев.

"В Мариуполе совершено наибольшее военное преступление XXI века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Как угодно нужно остановить геноцид", – заявил мэр осажденного города Вадим Бойченко.

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Мариупольские власти предварительно подсчитали возможное количество жертв гражданского населения от рук оккупантов из России. Осторожные оценки достигают ужасного числа в 22 тысячи убитых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области, ставшей местом настоящего геноцида, обнаружены еще две братские могилы. Среди убитых оказалась и несовершеннолетняя украинка.