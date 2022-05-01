Выгоревшая земля и руины вместо зданий: в Maxar показали масштабы разрушений в Мариуполе

Российские оккупанты фактически беспрерывно бомбили Мариуполь, очевидно, пытаясь стереть его с лица земли. Сейчас в городе появляется первая зелень, которая видна на фоне разрушенных зданий со спутника.

Как выглядит блокадный Мариуполь после издевательств российских военных, показала американская компания космических технологий Maxar. Фотографиями в воскресенье, 1 мая, поделилось издание Sky News.

Снимки, сделанные спутником, показывают: в городе практически не осталось целых зданий. У некоторых дыры в крышах сразу в нескольких местах, некоторые и вовсе стали руинами.

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Также в Maxar показали, как выглядит сейчас район драмтеатра. В этом здании, напомним, прятались мирные жители с детьми, но военных РФ не остановило даже это. Они сбросили туда авиабомбу.

Теперь крыши у драматического театра нет, она обвалена. А на площади рядом уже зеленеет трава и деревья. На брусчатке недалеко до сих пор видно большую надпись "Дети".

Спутник Maxar заснял часть завода "Азовсталь", который в последние дни подвергался очень жестким атакам.

Отметим: из территории "Азовстали" удалось вывезти около 100 цивильных. 1 мая стало известно, что колонна автомобилей с символикой ООН направляется в направлении Запорожья, на подконтрольную Украине территорию. Ожидается, что она приедет 2 мая.

В Организации Объединенных Наций назвали ситуацию "очень сложной", отказавшись раскрывать подробности, чтобы не подвергать людей опасности.

По словам главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, эвакуация проводится благодаря совместным усилиям Офиса президента Украины, ООН, Международного Комитета Красного Креста и лично министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

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