Оккупанты захватили в плен экипаж судна Blue Star-1 в Мариуполе: появились подробности

В Мариуполе российские военные захватили в плен моряков из цивильного сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. 18 украинцев в результате были незаконно вывезены во временно оккупированный Донецк.

Судно находилось на территории Мариупольского морского торгового порта, когда на него напали оккупанты. Об этом в Telegram сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Корабль остановился в этом порту еще в феврале из-за морской блокады, устроенной РФ. 25 марта связь с экипажем была потеряна.

Известно, что моряки остались с ограниченным запасом продуктов, из-за чего были вынуждены перейти на двухразовое питание.

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В целом в плену РФ (на утро 13 апреля) могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, пришвартованных в Мариуполе.

Денисова подчеркнула, что такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года, и право на свободу передвижения, гарантированное статьей 2 Протокола №4 к Конвенции.

В связи с указанными фактами омбудсмен обратилась в соответствующие ведомства ООН и ОБСЕ.

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