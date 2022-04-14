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В Харькове в результате вражеского обстрела погиб 12-летний мальчик и мать двух детей

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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Гибель мирного населения в Харькове

В частном секторе Харькова (район Лысой горы) "прилет" российского снаряда убил двух человек: 12-летнего мальчика и мать двоих детей. Среди раненых – еще одна женщина и дети, которые играли во дворе.

Инцидент произошел 11 апреля, передает "Суспільне Харків". Как сообщил журналистам сосед Александр Черкасов, у погибшего ребенка – Вадима – шансов выжить не было. Осколки рассекли мальчику голову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я когда прибежал, он лежал... Там не было никаких шансов", – сказал мужчина и указал на место, где погиб несовершеннолетний. В память о невинно убиенном ребенке его бабушка, тоже раненная, посадила тюльпаны.

Видео дня
Цветы на месте гибели 12-летнего ребенка
Кадр, снятый камерой наблюдения. Дети играли во дворе, когда произошла трагедия

Во дворе, куда ударил снаряд противника, до сих пор разбросаны игрушки, стоит коляска с куклой внутри. Осколки задели припаркованную машину (она полностью сгорела) и дом. Жилище разрушено.

Осколочные ранения также получили 9-летний мальчик и 4-летняя девочка, Маша. Их жизни спасли врачи.

"Старшенький еще в больнице – там осколки достали, но один пока нет. Плохо стабилен, но жить будет", – рассказал местный житель.

Детские игрушки во дворе, который обстреляли оккупанты

Вторая погибшая – это 35-летняя Юлия, которая умерла на глазах у соседей. Двое ее дочерей находились в доме, что, вероятно, спасло их.

"Пришли из магазина, я зашла в дом, а она разговаривала по телефону, не успела зайти в дом. Если бы, возможно, минута, и зашла бы раньше, успела бы... Двое детей остались без мамы", – со слезами на глазах рассказала жительница района Юлия Семеренко.

Разбитое окно
Здание разрушено
Сгоревшая после обстрела машина

Журналисты отметили, что многие харьковчане теперь думают покинуть этот частный сектор. Никто не знает, куда попадет следующий российский снаряд.

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