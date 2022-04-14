В Харькове в результате вражеского обстрела погиб 12-летний мальчик и мать двух детей

В частном секторе Харькова (район Лысой горы) "прилет" российского снаряда убил двух человек: 12-летнего мальчика и мать двоих детей. Среди раненых – еще одна женщина и дети, которые играли во дворе.

Инцидент произошел 11 апреля, передает "Суспільне Харків". Как сообщил журналистам сосед Александр Черкасов, у погибшего ребенка – Вадима – шансов выжить не было. Осколки рассекли мальчику голову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я когда прибежал, он лежал... Там не было никаких шансов", – сказал мужчина и указал на место, где погиб несовершеннолетний. В память о невинно убиенном ребенке его бабушка, тоже раненная, посадила тюльпаны.

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Во дворе, куда ударил снаряд противника, до сих пор разбросаны игрушки, стоит коляска с куклой внутри. Осколки задели припаркованную машину (она полностью сгорела) и дом. Жилище разрушено.

Осколочные ранения также получили 9-летний мальчик и 4-летняя девочка, Маша. Их жизни спасли врачи.

"Старшенький еще в больнице – там осколки достали, но один пока нет. Плохо стабилен, но жить будет", – рассказал местный житель.

Вторая погибшая – это 35-летняя Юлия, которая умерла на глазах у соседей. Двое ее дочерей находились в доме, что, вероятно, спасло их.

"Пришли из магазина, я зашла в дом, а она разговаривала по телефону, не успела зайти в дом. Если бы, возможно, минута, и зашла бы раньше, успела бы... Двое детей остались без мамы", – со слезами на глазах рассказала жительница района Юлия Семеренко.

Журналисты отметили, что многие харьковчане теперь думают покинуть этот частный сектор. Никто не знает, куда попадет следующий российский снаряд.

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