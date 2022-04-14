Новое оружие, о котором пока не говорят: что Турция и Украина приготовили оккупантам
Согласно информации от различных экспертов, Турция поставила в Украину не только боевые беспилотники Bayraktar TB2, но и разведывательные дроны Bayraktar Mini. Они имеют меньший размер и вес, но самое главное – их можно запускать из рук, нет необходимости искать площадку для взлета.
Несмотря на то, что Bayraktar Mini не несет боевой заряд и не способен поражать цели противника, он имеет огромное значение для получения разведывательных данных. Издание Der Spiegel исследовало, как турецкие компактные летательные аппараты способны помочь украинской армии в борьбе с российскими войсками.
О том, что в Украине используются дроны Bayraktar Mini заявили аналитики платформы сбора военной информации Oryx. В частности, они обратили внимание на деталь на опубликованном украинскими военными видео, на котором российский солдат бежит по улице и оглядывается, подозревая, что за ним ведется слежка.
На одной из записей виден скриншот наблюдения дрона, где видны отметки так, как их видят украинские военные на контрольном экране. Там виден красный ромб и треугольник с меткой. Согласно информации Oryx, именно это указывает на использование беспилотника Bayraktar Mini, о применении которого на территории Украины ранее не заявлялось.
Эксперт по беспилотным летательным аппаратам в Центре анализа европейской политики Федерико Борсари считает выводы Oryx верными.
"Хотя имеющиеся доказательства все еще ограничены, на мой взгляд, они подтверждают, что Bayraktar Mini используются Вооруженными силами Украины", – сказал он.
Его коллега из Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке, которая также имеет большой опыт в области военных беспилотников, поддерживает утверждение Борсари.
В чем же польза беспилотника, о котором украинская армия умалчивает? Несмотря на то, что Bayraktar Mini не представляет угрозы врагу, поскольку не способен носить боевые заряды, он очень полезен в разведывательных целях, учитывая компактность конструкции и возможность его запуска с рук. Весит он менее пяти килограммов, его длина 1,2 метра. Блок управления представляет небольшую коробку размером с ноутбук. Он легко раскладывается в полевых условиях, после отработки помещается в рюкзак. Летать и изучать местность он может не только днем, но и ночью. Данные таких дронов очень полезны для указания точек обстрела противника минометным огнем.
Bayraktar Mini автоматически отслеживает потенциальные цели и рассчитывает расстояние. Солдаты видят эти данные на переносном пункте управления и передают их артиллерии или другим подразделениям.
Именно благодаря тому, что украинские военные подразделения очень маневренны и постоянно меняют свою позицию, компактный турецкий дрон очень удобен для использования.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во время боев в марте украинские военные уничтожили с помощью турецкого БПЛА систему РЭБ оккупантов на Киевщине. Очередной ущерб оккупантам нанес .Также ВСУ показали видео, как этот беспилотник наносит удар по российскому "Урагану" – реактивной системе залпового огня калибра 220 мм.