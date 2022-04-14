Новое оружие, о котором пока не говорят: что Турция и Украина приготовили оккупантам

Согласно информации от различных экспертов, Турция поставила в Украину не только боевые беспилотники Bayraktar TB2, но и разведывательные дроны Bayraktar Mini. Они имеют меньший размер и вес, но самое главное – их можно запускать из рук, нет необходимости искать площадку для взлета.

Несмотря на то, что Bayraktar Mini не несет боевой заряд и не способен поражать цели противника, он имеет огромное значение для получения разведывательных данных. Издание Der Spiegel исследовало, как турецкие компактные летательные аппараты способны помочь украинской армии в борьбе с российскими войсками.

О том, что в Украине используются дроны Bayraktar Mini заявили аналитики платформы сбора военной информации Oryx. В частности, они обратили внимание на деталь на опубликованном украинскими военными видео, на котором российский солдат бежит по улице и оглядывается, подозревая, что за ним ведется слежка.

Видео дня

На одной из записей виден скриншот наблюдения дрона, где видны отметки так, как их видят украинские военные на контрольном экране. Там виден красный ромб и треугольник с меткой. Согласно информации Oryx, именно это указывает на использование беспилотника Bayraktar Mini, о применении которого на территории Украины ранее не заявлялось.

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам в Центре анализа европейской политики Федерико Борсари считает выводы Oryx верными.

"Хотя имеющиеся доказательства все еще ограничены, на мой взгляд, они подтверждают, что Bayraktar Mini используются Вооруженными силами Украины", – сказал он.

Его коллега из Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке, которая также имеет большой опыт в области военных беспилотников, поддерживает утверждение Борсари.

В чем же польза беспилотника, о котором украинская армия умалчивает? Несмотря на то, что Bayraktar Mini не представляет угрозы врагу, поскольку не способен носить боевые заряды, он очень полезен в разведывательных целях, учитывая компактность конструкции и возможность его запуска с рук. Весит он менее пяти килограммов, его длина 1,2 метра. Блок управления представляет небольшую коробку размером с ноутбук. Он легко раскладывается в полевых условиях, после отработки помещается в рюкзак. Летать и изучать местность он может не только днем, но и ночью. Данные таких дронов очень полезны для указания точек обстрела противника минометным огнем.

Bayraktar Mini автоматически отслеживает потенциальные цели и рассчитывает расстояние. Солдаты видят эти данные на переносном пункте управления и передают их артиллерии или другим подразделениям.

Именно благодаря тому, что украинские военные подразделения очень маневренны и постоянно меняют свою позицию, компактный турецкий дрон очень удобен для использования.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во время боев в марте украинские военные уничтожили с помощью турецкого БПЛА систему РЭБ оккупантов на Киевщине. Очередной ущерб оккупантам нанес .Также ВСУ показали видео, как этот беспилотник наносит удар по российскому "Урагану" – реактивной системе залпового огня калибра 220 мм.