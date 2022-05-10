Новейший танк РФ Т-90М "Прорыв" был уничтожен в Украине выстрелом из гранатомета "Карл Гюстав"

Российский супертанк Т-90М "Прорыв", подбитый 4 мая возле Старого Салтова Харьковской области, был уничтожен из шведского гранатомета "Карл Густав". В бой с российскими танкистами вступили бойцы 227 батальона 127 бригады территориальной обороны.

Подробности уничтожения российского новейшего танка в Telegram сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, заявленная стоимость такой машины достигает 4,5 миллиона долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Также журналист рассказал, что "Карл Густав" в разных модификациях выпускается с конца сороковых годов прошлого века.

"Два вывода. 1) Россияне бросают сюда лучшее, что есть в их арсенале. 2) Даже лучшее, что у них есть, остается уязвимым для относительно простого вооружения пехотинца", – отметил Цаплиенко, добавив еще и третий.

"Я считаю, что наших бойцов, которые уничтожили танк, нужно наградить. Не только медалями. Но и премией от компании "SAAB". За эффективную рекламу продукции", – отметил корреспондент.

Напомним, что это был наиболее модернизированный танк путинской армии. Однако после встречи с ВСУ гордость российской военной промышленности сгорела, его детали оказались разбросаны вокруг в радиусе нескольких метров.

Напомним: о том, что украинские воины уничтожили по меньшей мере один современный российский танк Т-90М, являющийся гордостью войскпрома РФ, сообщили в разведке Британии. В общей сложности в России на вооружении их около сотни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бурятии накануне простились с военнослужащим Бато Басановым, который был чемпионом России по танковому биатлону. Однако этот титул не помог оккупанту выжить во время нападения на Украину. Смерть военного скрывали почти два месяца, по мнению некоторых СМИ, чтобы не деморализовать других танкистов.