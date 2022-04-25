Ничего не осталось, только бетон: в сети показали, как выглядит разбитый оккупантами дом в Одессе.

Ракета, запущенная оккупантами РФ на Одессу и попавшая в жилой дом, нанесла наибольший ущерб квартирам на четвертом и пятом этажах. Спасатели продолжают искать в завалах погибших или пострадавших людей, а от прежде уютных обжитых помещений остался только голый бетон.

Об этом сообщили журналисты "НВ", публикуя кадры с места инцидента. Один из очевидцев взрыва рассказал, что его квартира на четвертом этаже уцелела буквально чудом, чего нельзя сказать о соседской.

"Я не видел, как это произошло, только слышал. Сидел, обедал, когда оно как бахнет. Посыпалось стекло. Я выглянул в окно, а там уже шло пламя из соседней квартиры. Сегодня эта квартира – пустое пространство, там ничего не осталось. Только бетон", – рассказал одессит.

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Мужчина добавил, что через полчаса к нему в квартиру буквально ворвались спасатели для эвакуации. На протяжении всего этого времени ему приходилось подставлять тазы, потому что ракета пробила линию водоотведения и квартиру затапливало.

Городские власти Одессы пока не в состоянии оценить убытки от ракетного обстрела жилого дома, поскольку в здании продолжаются спасательные работы. Тем не менее эксперты утверждают, что жилой комплекс не останется в аварийном состоянии и в течение месяца, при благополучных обстоятельствах, соответствующие службы сумеют вернуть его в эксплуатацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ракетная атака армии РФ по Одессе накануне Пасхи унесла жизни восьмерых местных жителей, включая трехмесячную девочку;

- варварский обстрел возмутил президента Владимира Зеленского, который назвал оккупантов вонючими подонками;

– к подъезду, в котором погибла одесская семья из трех поколений, стихийно несут цветы и детские игрушки.