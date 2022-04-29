'Ни при каких обстоятельствах Азовсталь не будет работать под российской оккупацией' – Ахметов

Комбинат Азовсталь в Мариуполе стал символом непоколебимой стойкости Украины перед лицом российского врага. Об этом идёт речь в статье CNN.

Как пишет СМИ, Мариуполь разрушен на 80%, а десятки тысяч жителей считаются пропавшими без вести. Многие работники завода потеряли родных и близких из-за обстрелов российских войск. И сегодня Азовсталь - символ, который Путин хочет уничтожить.

Несмотря на тяжёлые обстрелы российских войск, Азовсталь все еще сопротивляется. Но, даже если город будет захвачен, завод работать не будет. В этом заверил бизнесмен, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов - акционер компании Метинвест, которая владеет Азовсталь.

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"Ни при каких обстоятельствах Азовсталь не будет работать под российской оккупацией", – заявил Ахметов.

Как известно, Азовсталь остаётся единственным незахваченным объектом в Мариуполе, который заблокирован российскими войсками. В бомбоубежищах завода прячутся сотни мирных жителей, которым не дают возможности покинуть город. Там гуманитарная катастрофа: нет еды и воды, света и тепла. Ежедневно завод подвергается обстрелам из тяжёлых орудий.

Ранее Ахметов также заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе, и подчеркнул: этот город всегда будет украинским.