Невеста, жена и вдова… Защитница 'Азовстали' потеряла любимого через три дня после свадьбы. Фото

Защитница Мариуполя Валерия Карпиленко с позывным "Нава" вышла замуж за своего возлюбленного Андрея, позывной "Борода" прямо в подвале осажденного рашистами комбината "Азовсталь". Молодожены успели побыть счастливы, но их счастье оказалось таким краткосрочным – через три дня "Борода" погиб при очередной попытке штурма завода оккупантами.

Трогательную и трагическую историю рассказала сама вдова у себя в Instagram. Кольца для бракосочетания в импровизированном ЗАГСе смастерил сам жених: "золотом" послужила обычная фольга.

Символично, что дату свадьбы пара выбрала неслучайно. Андрей и Валерия в присутствии побратимов расписались 5 мая, в день создания Отдельного отряда специального назначения "Азов".

"Ты три дня был моим законным мужем. И целую вечность ты моя любовь. Мой родной, мой заботливый, мой мужественный... Ты был и есть лучший", – написала девушка эпитафий своему погибшему супругу.

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"Нава" пообещала любимому, что обязательно выберется из-под оккупации российских фашистов и продолжит жить за двоих. Для этого ей от Андрея досталось достаточно: его фамилия, его любящая семья и счастливые воспоминания о том времени, в которое они были вместе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, осажденные защитники Мариуполя нуждаются в немедленном вмешательстве международного сообщества, поскольку выживают не только в немыслимых условиях дефицита продовольствия и бомбардировок, но и при полном отсутствии медикаментов. Раненые бойцы не получают необходимой помощи и буквально заживо гниют в стенах полуразрушенной "Азовстали".

Светлые лица героев из полка "Азов" опубликованы в специальном материале. Вся страна, весь цивилизованный мир испытывает колоссальную гордость быть их современниками.