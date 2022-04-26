Нет ни в одном списке: отец 'пропавшего' срочника с 'Москвы' рассказал о новом вранье РФ

Дмитрий Шкребец, отец срочника, который служил на потопленном российском крейсере "Москва", до сих пор не знает, что на самом деле случилось с его сыном. В Минобороны РФ ему сказали, что солдат не значится ни в одном из списков.

Об этом мужчина написал на своей странице в российской соцсети "ВКонтакте". Имени его сына нет ни среди погибших, ни в списках раненых, ни в списках пропавших без вести (чтобы прочитать пост полностью, доскролльте страницу до конца).

В Минобороны страны-агрессора Шкребцу сказали обращаться к командирам воинской части, где служил его сын-срочник. Заместитель командира дивизии Бугорский Алексей Александрович, который первым сообщил, что солдат Егор Шкребец пропал без вести, сказал, что "не знает, зачем они (Минобороны РФ – Ред.) так говорят".

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При этом сам Бугорский еще 14 апреля сказал родителям пропавшего военного, что поисковые работы, конечно, продолжаются, но "при такой температуре воды шансов нет". Он посоветовал родным молиться.

Шкребец отметил, что информацию о том, что сын пропал без вести, он получил в тот момент, когда в Минобороны объявили, что весь экипаж якобы эвакуирован.

Теперь же там говорят, что его сына ни в каких списках вовсе нет, и переводят стрелки.

"И сложилась такая ситуация, что мы, родители "исчезнувших" детей 8 дней слышим от офицеров всех рангов ЧФ, что наши дети в списках "пропавших без вести", а от мин.обороны слышим что весь экипаж эвакуирован. И мы живём в этом сюрреалистическом безумии уже 9 дней!!" – пожаловался отец срочника.

Он добавил, что его не просили умалчивать эту информацию, и ему "нечего разглашать и нечем дискредитировать".

"И главное, чем я руководствуюсь – это отцовская боль об утрате сына ,хоть надежда на чудо и живет, и желание пробить эту тупую стену безразличного, ост

ервенелого молчания", – добавил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шкребец открыто поддерживал войну против Украины, публиковал картинки с "Z-свастикой" и тегами "своих не бросаем".

Однако после затопления "Москвы" отец срочника начал писать о том, что его сын вообще не должен был принимать участие в боевых действиях, а заявления Минобороны РФ о том, что весь экипаж крейсера эвакуировали, назвал ложью.