Воины Красной армии Михаил Осипенко и Пантелей Лукьяненко, обоим уже выполнилось по 95 лет, когда-то вместе с россиянами воевали на полях Второй мировой. Тогда они все вместе били немецких нацистов. Но сегодня Россия напала на Украину, и ветераны осуждают действия нынешнего диктатора РФ Владимира Путина.

Осипенко и Лукьяненко освобождали территорию Украины и Польшу, также праздновали падение нацистского режима Гитлера в Германии в 1945 году. В этом году они не могут праздновать День победы, как прежде, поскольку линия фронта проходит в 25 километрах от их жилищ, сообщает издание Bild.

Михаил вспоминает, что никогда не доверял россиянам, потому что даже тогда, когда воевали плечом к плечу, у многих из них была ненависть к другим народам СССР. Но даже несмотря на разногласия, ветеран не понимает, почему Россия пошла войной на Украину, если считала ее братской.

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Осипенко пошел на фронт в 17-летнем возрасте, сразу после освобождения его родного села в 1943 году. Как и тогда, он и сейчас уверен в победе: "Немцы меня не убили, и русские не успеют!"

Пантелей, тоже ушедший на фронт в 17 лет, все еще не может понять, почему Россия напала на Украину: "Гитлер был нашим врагом. Но Россия всегда была нашим соседом!"

Вдали от его дома раздаются взрывы российских ракет. 95-летний Пантелей, вздыхая, говорит: "Так много людей умирает. Никому это не было нужно. Но Путин так захотел".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты на Донбассе штурмуют ряд городов, в Мариуполе наносят удары по "Азовстали". Об этом с утра 11 мая заявили в Генштабе.

При этом война в Украине обходится России слишком дорого. Кремль за время войны потерял более $34 млрд. Однако так и не достиг ни одной из заявленных ранее целей и не может похвастаться значительным прогрессом в оккупации украинских городов и сел. Те населенные пункты, которые захватывает путинская армия, она прежде стирает с лица земли.