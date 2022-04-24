Немецкий политик подверг сомнению зверства РФ в Украине и получил ответ от ОП: удобно закрыть глаза, когда деньги долго грели карман

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил экс-мэру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю, который усомнился в зверствах Кремля против народа Украины. Он предложил немецкому политику лично пообщаться с жертвами русской агрессии.

Соответствующий пост появился на странице Подоляка в Twitter. По его мнению, Гайзель напрасно спрашивает представителей РФ о военных преступлениях и правдивости украинских новостей. Эти ответы могут дать те, кто потерял своих близких или был вынужден покинуть свой дом.

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"Удобно закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит. Быть изолированным от новостей в уютном пузыре. Особенно когда ты годами набиваешь карманы российскими деньгами. Некоторым политикам стоит подумать, придется ли их внукам извиняться за них", – подытожил советник главы ОПУ. .

Вдобавок он поделился фотографией женщины с младенцем, которые погибли 23 апреля в результате обстрела Одессы армией РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе погибли три поколения одной семьи. Они были в доме, куда попала вражеская ракета.