'Нельзя оправдать убийства детей и их родителей': последний прокурор Нюрнберга заявил, что Путина нужно привлечь к ответственности

Последний живой прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц заявил, что президента РФ Путина нужно привлечь к ответственности за преступления против человечности, совершенные россиянами на территории Украины. По его словам, главе страны-агрессора будет непросто избежать наказания.

Кроме того, он подчеркнул, что никакими аргументами невозможно оправдать зверства российских оккупантов. Об этом Ференц рассказал в интервью CNN.

Ференц отметил, что массовые убийства людей всегда являлись преступлением против человечности. А то, что совершили россияне в Украине, без каких-либо сложностей можно определить как такие преступления и в результате привлечь Путина к ответственности.

"Не существует аргументов, которыми можно оправдать убийство детей, их родителей. Мы знаем, что преступления против человечности были наказаны не только в Нюрнберге, но и после него, во многих юрисдикциях. Есть факт агрессии – вторжение в Украину можно классифицировать как явный факт агрессии, а убийство всегда было преступлением против человечности. Потому нет никаких сложностей в определении этих преступлений, ответственный за которые может быть привлечен к ответственности, и Путину, если он тот человек, который стоит за всем этим, наверняка будет непросто покинуть зал суда", – рассказал Ференц.

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При этом он подчеркнул, что преступники всегда сопротивляются и не хотят нести наказание. Поэтому общество должно сыграть свою роль – отстранить от должности такого человека, либо же отдать его под суд.

Напомним, экс-прокурор Международного трибунала Организации Объединенных Наций по бывшей Югославии и Руанде Карла дель Понте заявила, что Путин, который начал войну против Украины и руками своих оккупационных войск уничтожает украинский народ, является военным преступником. За такие злодеяния Международный уголовный суд в Гааге обязан дать ордер на арест главы страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенат США принял резолюцию, которая осуждает главу РФ Владимира Путина как международного военного преступника. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, в этом вопросе все они были единогласны.