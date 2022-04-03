'Некоторых людей раскидали, как приманку': оккупант пожаловался сестре на руководство и большие потери в Украине. Аудио

Российские оккупанты, которые тысячами гибнут в Украине, недовольны действиями своего командования. "Вторая армия мира" использует своих солдат в этой войне как "пушечное мясо".

Их, как и мобилизованных из ОРДЛО, нередко отправляют на смерть, чтобы большая часть военнослужащих смогла продвинуться дальше. Об этом россиянин рассказал во время разговора со своей сестрой, который перехватила Служба безопасности Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Некоторых людей вообще раскидали, как приманку. Туда их кинули, в***али бл***, другие проехали", – сказал солдат страны-агрессора.

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Он признал, что его бригада "опозорилась", воюя против Вооруженных сил Украины. Оккупанты понесли большие потери, за что их командира сняли с должности, хотя он "хотел уехать героем" и "получить медаль" за убийства мирных жителей Украины.

Оккупант сказал, что ситуация у них тяжелая, уничтожено большое количество техники и живой силы, так что воевать дальше, видимо, придется "с голой ж**ой".

Сестра в свою очередь передала своему брату-убийце слова кого-то из старших родственников: он интересовался, почему солдат "не поехал в госпиталь, сказал бы, в голову прилетело". После этого, по ее словам, он мог бы вернуться домой в РФ и даже получить там "медаль героя России".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты осознают, что их "мощная" армия потерпела сокрушительное поражение на войне в Украине. Захватчики говорят о больших потерях и признают, что не в состоянии воевать против такого противника, как ВСУ.

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