Неизвестное ядовитое вещество, которое россияне распылили в Мариуполе, поразило трех человек: официальные данные

В Донецкой областной военной администрации подтвердили по меньшей мере три случая, когда люди пострадали от сброшенного накануне российскими оккупантами на Мариуполь неизвестного вещества. Теперь устанавливается, можно ли квалифицировать действия захватчиков как химическую атаку.

Также в Донецкой ОВ подтвердили использование врагом мобильных крематориев для сжигания убитых Россией гражданских жителей. Об этом заявил глава Донецкой ОВ в интервью CNN.

"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", – сказал Кириленко.

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По его словам, россияне сейчас активно используют мобильные крематории. В них оккупанты массово сжигают убитых гражданских жителей города. По данным Кириленко, уже сожжены тысячи тел украинцев из Мариуполя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Мариуполя рассказали о состоянии пострадавших от атаки неизвестным веществом. Пострадавшие от применения ядовитого вещества жалуются на шум в ушах, тахикардию, одышку, тошноту и высокую температуру. Также у них повышено давление, наблюдается сухость и жжение в горле и глазах.