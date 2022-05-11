Навіть для такої величезної країни, як росія, значні втрати, які вона несе в ході так званої "визвольної" спецоперації в Україні, дуже відчутні. З економічної точки зору, більш безумного розтринькування грошей бюджету, що і без війни тріщав по всіх швах, важко навіть собі уявити.

Треба бути несповна розуму, щоб витрачати мільярди доларів на нікому не потрібну війну в той час, коли так звана "імперія" на 80 відсотків складається з депресивних регіонів, мешканці яких ніколи не бачили не те що асфальтованих доріг, а навіть ватерклозет для них є верхом технологій та недосяжною мрією.

Зате практично в кожній "дєрєвєнской ізбе" або чумі є телевізор, біля якого оболванені немиті росіяни проводять більшість свого часу. Вільний час – це єдине, чого в росії вдосталь. Бо немає роботи… Ні роботи, ні перспектив… Голодні, голі й босі мешканці "великої країни" своїми куцими мізками не розуміють, що тільки один розтрощений танк "переможної армії" коштує близько 4 мільйонів доларів США. А тільки таких "танків" за два місяці війни росія втратила вже близько тисячі.

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Хоча переважній більшості росіян, які ніколи в житті не бачили ті доляри, мабуть, скоріше дійде масштаб економічної та соціальної трагедії, якщо перевести ці цифри, наприклад, у хліб. Єдине, що вони можуть собі дозволити, та й то – не кожного дня. Так от, 4 мільярди доларів США це приблизно 6 мільярдів буханок якісного хліба. Тобто, приблизно, більш ніж по пів буханки хліба на день протягом двох місяців війни. На кожного мешканця росії. За одні танки…

Можливо, до когось з росіян дійде масштаб катастрофи, якщо він дізнається, що кількість дітей, хворих на рак, в росії складає приблизно 30 000. Вартість одного курсу лікування становить цифру у 350 разів меншу, ніж вартість одного танка. Тобто 1000 танків – це 350 000 курсів лікування хворих дітей! Триста П’ятдесят Тисяч Курсів! Будівництво та обладнання обласної дитячої лікарні на росії коштує від 5 до 10 мільярдів рублів. А одні лише ракети, які окупанти вже випустили по українських містах та селах у кількості близько 1500 штук, коштують більше 7 мільярдів доларів США.

За такі величезні гроші кремль міг побудувати 140 повноцінних лікарень крайового або обласного рівня, обладнаних усім необхідним для лікування російських дітей. Загальна кількість областей в росії – 46. Виходить, що кремль поміняв на ракети та не побудував мінімум по три великі лікарні в кожному обласному центрі. Важко оцінити загальні витрати бюджету росії навіть на один день загарбницької "спецоперації".

Експертами називається цифра у 20 мільярдів доларів США на день активних бойових дій. У перерахунку у звичній для населення середній заробітній платні – це в середньому 15000 рублів в день(!) на кожного, не залежно від віку, мешканця росії. Недосяжна для переважної більшості росіян цифра навіть уві сні, тривожному та нервовому!

Якби росіяни "дотумкали" перерахувати витрати на "спецоперацію на звичні і зрозумілі для них речі, вони б вже давно "винесли на вилах" дурного керманича з бункера… Та путіну глибоко начхати на хворих дітей, будівництво лікарень та хліб для практично жебракуючого населення більшості регіонів країни.

Він ще на початку березня "здуру" пообіцяв компенсації за вбитого російського вояка родичам загиблого у вигляді страхового забезпечення та одноразову допомогу – 7 млн 421 тисяча рублів.

Також обіцяні виплати щомісячної грошової компенсація кожному члену сім'ї загиблих. Загальна кількість знищених окупантів наближається до ювілейної позначки у 25 000. Тобто, путін винен лише сім’ям загиблих за його злочинним наказом близько 185 мільярдів рублів. Якщо додатково врахувати кількість поранених, яким бункерний дід пообіцяв по 3 мільйони, то стає зрозумілим, що бюджет росії на втратах "живої" (у минулому) сили "попав" практично на пів трильйона рублів. За два місяці "переможної спецоперації"…

"Нєту тєла – нєту дєла" – вирішив схиблений керманич і віддав наказ приховати реальні втрати "переможної" армії. Тисячі понівечених тіл російських окупантів назавжди залишилися на полях України. Їх просто покинули.

Покинули не тільки мертвих, а й поранених, яких самі ж і дострілювали. Бо "з верху" була вказівка приховувати втрати. Та й на транспорт, на якому повинні були б вивозити тіла, набагато вигідніше навантажити вкрадені телевізори та унітази.

Яка користь із загиблих? А так "дома будет праздник"! "Папка мамке трусов новых мешок прислал, а мне велик. Ну и что, что в крови! Мамка вытрет…" І путіну "економія", і електорату "подарунки". Ось така проста арифметика навіжених…

P.S.: Ми б ніколи в житті не заглядали "в кишеню" до росіян, якби за їх мовчазною хворобливою згодою кожного дня не гинули ні в чому не повинні українці. Війна – не дешеве "задоволення" для кремля. Тому для нас зараз дуже важливе питання, коли у путіна закінчяться гроші. Або – орки… А ми, українці, зі свого боку, максимально прискорюємо ці процеси...