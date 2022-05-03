Не только ракеты: оккупанты нанесли удар по Одессе с помощью ударного БПЛА

Войска страны-агрессора России в понедельник, 2 мая, ударили по городу Одесса не только ракетами, но и ударным дроном. Российский БПЛА имел на себе средства поражения.

Об этом сообщила Наталья Гуменюк, глава координационного пресс-центра сил обороны юга. В комментарии журналистам она отметила, что силы противовоздушной обороны украинского государства сбили вражеский дрон, передает Telegram-канал "Одесса. Официально".

Гуменюк добавила, что беспилотник упал в Черное море. По ее словам, этот способ атаки России новый для Одесщины.

"По Одессе была проведена одна атака с применением ракет и нового для нашего региона беспилотного летательного аппарата, не только собирающего информацию, но и имеющего средства поражения", – сказала Гуменюк.

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Напомним, в результате очередной атаки российских военных в Одессу погиб 13-летний ребенок, еще одна девочка 17 лет тяжело ранена. Всего в здании, в которое попала ракета, было пять человек, на месте начался пожар.

Повреждения получило также одно из религиозных сооружений. По словам секретаря СНБО, ракета снесла крышу в церкви Московского патриархата, поддерживающей государство-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля враги выпустили по Одесской области две ракеты с территории оккупированного Крыма. Тогда оккупанты применили береговой комплекс "Бастион". Однако одна ракета упала в воду, а вторую сбили наши подразделения противовоздушной обороны.