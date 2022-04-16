Есть у меня мысль, что поток тяжелых наркотиков в Россию просто нескончаемый.

Посмотрел 10 минут Соловьева.

Маленький лживый идиот с комплексом Наполеона.

Что он несет, что несут его гости? Про российский флаг, который надо водрузить над Вашингтоном – это просто вершина всего.

Мерзавец Корнилов - коллаборант и предатель, теперь корреспондент РИА новости. Смешно.

Смешон некий Василь, якобы представляющий украинскую сторону. Он в Соловьева служит мальчиком для битья. Или цапом-відбувайло, кому что ближе.

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После фразы Наполеончика о нацистских заградотрядах, вынуждающих воевать украинский народ, я не выдержал и выключил трансляцию.

Ничему людей несчастья не учат. Надо еще что-нибудь у них утопить. Вместе с экипажем.

Лавров сегодня просто убил.

Цитата:

Сергей Лавров: "Потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны".

Бить ракетами по городам - это допустимо. Насиловать, убивать, мародерствовать - это законно.

Стирать с лица земли украинские города - это то, что доктор прописал.

А потопить боевой корабль, выполнявший задачи у берегов Украины - это незаконно? Не оборзели ли вы, рашисты?

Глава СК РФ Бастрыкин собирается возбуждать уголовное дело по развязыванию Украиной агрессивной войны...

Какой там “1984“? В романе такое и придумать было не под силу!

Страна фейков. Говноимперия.

Лжецы.

Ну, ничего... будет вам и флаг над Вашингтоном, и развязывание агрессивной войны. Загнать вас в каменный век и забыть о вашем существовании.

Хао.

Дебилы, блд...