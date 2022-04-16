Не оборзели ли вы, россияне? Уничтожать украинские города – можно, а топить боевой корабль – нет?
Есть у меня мысль, что поток тяжелых наркотиков в Россию просто нескончаемый.
Посмотрел 10 минут Соловьева.
Маленький лживый идиот с комплексом Наполеона.
Что он несет, что несут его гости? Про российский флаг, который надо водрузить над Вашингтоном – это просто вершина всего.
Мерзавец Корнилов - коллаборант и предатель, теперь корреспондент РИА новости. Смешно.
Смешон некий Василь, якобы представляющий украинскую сторону. Он в Соловьева служит мальчиком для битья. Или цапом-відбувайло, кому что ближе.
После фразы Наполеончика о нацистских заградотрядах, вынуждающих воевать украинский народ, я не выдержал и выключил трансляцию.
Ничему людей несчастья не учат. Надо еще что-нибудь у них утопить. Вместе с экипажем.
Лавров сегодня просто убил.
Цитата:
Сергей Лавров: "Потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны".
Бить ракетами по городам - это допустимо. Насиловать, убивать, мародерствовать - это законно.
Стирать с лица земли украинские города - это то, что доктор прописал.
А потопить боевой корабль, выполнявший задачи у берегов Украины - это незаконно? Не оборзели ли вы, рашисты?
Глава СК РФ Бастрыкин собирается возбуждать уголовное дело по развязыванию Украиной агрессивной войны...
Какой там “1984“? В романе такое и придумать было не под силу!
Страна фейков. Говноимперия.
Лжецы.
Ну, ничего... будет вам и флаг над Вашингтоном, и развязывание агрессивной войны. Загнать вас в каменный век и забыть о вашем существовании.
Хао.
Дебилы, блд...
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