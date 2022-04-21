'Не надо недооценивать врага': в Минобороны заявили, что РФ не изменила главной цели войны против Украины

Украина не должна недооценивать врага, так как РФ годами готовилась к вторжению и имеет количественное преимущество. Кроме того, Кремль не отказался от главной цели войны – установить полный контроль над Украиной.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Не надо недооценивать врага: он сильный и годами готовился к этой войне. У россиян есть количественное преимущество (это открытые вещи, даже Google знает), и они используют мощную технику", – сказала она.

По ее словам, тот факт, что Вооруженные Силы Украины на некоторых направлениях остановили атаку и враг понес урон, является показателем профессионализма украинской армии и сильного духа сопротивления украинцев.

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Анна Маляр добавила, что Москва по-прежнему планирует захватить всю территорию Украины.

"Они смотрят по ситуации, чтобы хотя бы что-нибудь из этого выиграть, но общая концепция – полный политический контроль над Украиной – у них не отменена. Цели у них есть. И если не удастся в ближайшей перспективе, они постараются это делать в дальнейшем", – сказала замминистра.

Поэтому украинцам нужно набраться сил и терпения, поскольку борьба с РФ займет "долгое время", добавила Маляр:

"Потому что перед нами стоит большая цель – наша государственность. А масштабные цели не достигаются быстро, на них всегда нужно большое время, большие усилия и, к сожалению, у них высокая цена – это жизнь наших людей".

Заместитель министра обороны добавила, что за "восхищением нашими Вооруженными силами" важно не забыть, что армии крайне важна помощь каждого из нас.

"Каждый из 42 миллионов должен что-то делать для победы. Просто подождать, пока повоюет армия – это губительная позиция, нужно настроиться на длительный путь к нашей победе, которая, безусловно, будет за нами", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер минобороны Украины полковник Александр Мотузяник заявил, что решающая битва с РФ уже началась. Оккупанты активизировались на Луганщине и Донетчине, запускают ракеты и обстреливают из артиллерии населенные пункты Донбасса.