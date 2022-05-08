Не могут изменить подход: у России возникли серьезные проблемы в войне против Украины

Подразделения российской армии испытывают серьезные проблемы в ведении войны против Украины. На поле боя погибло много офицеров ВС РФ, а те, которые их заменили, не имеют достаточного опыта.

Об этом говорится в отчете британской разведки с акцентом, что новым командирам вряд ли удастся быстро поднять моральный дух оккупантов и повести их в наступление. Данные опубликованы в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что трудности в командовании и управлении, а также слабые действия военнослужащих на линии фронта заставили военное руководство РФ вывести на поле боя старших командиров. Они, вероятно, возьмут на себя личное руководство операциями.

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"Российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не получают жизненного лидерского опыта. Однако неясно, привело ли присутствие этих командиров на поле боя к уточнению или изменению оперативной концепции", – говорится в своде.

Британские разведчики отмечают, что ошибочные предположения при планировании и неудачи в устойчивом развитии продолжают подрывать "прогресс" путинской армии на некоторых направлениях.

Так, передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров за свыше 70 дней войны. Это также побудило к тому, что российские силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

"Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых", – констатируют в разведке Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировала российского подполковника в отставке Дмитрия Савченко, который вел за собой оккупантов на Донбасс. Пенсионер из Саратова, желавший воевать с нацистами и "бандеровцами", отправился на войну добровольцем, а домой вернулся "грузом 200".