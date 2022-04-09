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Не мог спокойно смотреть: украинец вернулся из Ирландии и погиб, защищая Родину. Фото

Станислав Дощицын
Война в Украине 2022
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Не мог спокойно смотреть: украинец вернулся из Ирландии и погиб, защищая Родину. Фото

Украинец Александр Завгородний, родом из Ахтырки Сумской области, 20 лет прожил в Ирландии. После начала вторжения России в Украину не выдержал и отправился защищать свою Родину как снайпер. Своим друзьям и родным он сказал, что не может сидеть и спокойно смотреть на то, что творится в его стране.

Он погиб в бою на Донбассе, однако самоотверженный поступок Завгороднего не остался без внимания в стране, которая была его вторым домом. Вице-премьер министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Александр умер героем. Всего за два дня ирландцы собрали 25 тыс. евро (более 800 тыс. грн) на похороны Завгороднего, сообщает The Daily Mail .

Алекс, как его называли ирландские друзья, 8 из 20 лет, которые прожил в Ирландии, работал менеджером в сети магазинов Aldi в городе Сэндифорд.

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Один из его друзей рассказал, что Алекс считал своим долгом защищать Родину. Его товарищи даже пытались отговорить мужчину ехать в Украину, но Завгородний был непреклонен. Он сказал, что не может оставаться и ждать, пока все закончится, и все время повторял, как гордится украинской армией.

Александр (первый слева) в компании своих ирландских друзей

Александр сначала прибыл в Польшу, где отдал все взятые с собой сбережения украинским беженцам. Потом отправился на Донбасс, присоединившись к ВСУ как снайпер через 20 лет после окончания службы в армии.

Мужчина общался с родными и близкими с помощью соцсетей. Пытался высылать смешные картинки и подписи к ним, чтобы всем поднять настроение.

В частности, он присылал селфи с собой в военной форме, фото разбомбленного здания в городе, где участвовал в боях, фото своего обеда в военных условиях.

Разбомбленное здание в городе на востоке Донбасса, где воевал Александр
Александр опубликовал в соцсетях свой обед в военных условиях

Ирландский друг Алекса рассказал, что он перестал слать сообщения 22 марта, за 8 дней до смерти. Бабушка Завгороднего сообщила, что Алекс был убит в бою.

Могила Александра Завгороднего

Заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар заявил в парламенте, что Алекс умер как герой.

"Я хотел выразить наши соболезнования его друзьям и семье в связи с его смертью и отметить его храбрость, проявленную в том, что он отправился туда, чтобы сражаться за свою страну, и что он пал как герой на поле битвы", – заявил политик.

Вице-премьер министр Ирландии Лео Варадкар назвал Александра героем

Подруга Алекса Анна Нейланд создала страницу по сбору средств для похорон. Всего за два дня удалось собрать 25 тыс. евро (более 800 тыс. грн).

"Когда он прибыл в воинскую часть, он сохранял позитивный настрой и делал все возможное, чтобы успокоить свою семью и друзей, шутя и отправляя забавные фотографии. Нам всем будет не хватать его доброты и потрясающего чувства юмора даже в самых сложных ситуациях", – сказала Нейланд.

Региональный управляющий директор Aldi в Ирландии Дональд Маккей выразил соболезнования родным Алекса, рассказал о его профессиональных качествах, о том, что коллективу будет не хватать такого ценного сотрудника и друга. Компания также пообещала оказать материальную помощь родным Завгороднего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уверен в победе Украины в войне с Россией. По мнению главы государства, решающая битва состоится на Востоке Украины.

Украинская разведка и Генеральный штаб ВСУ также подтверждают подготовку РФ к войне на Донбассе и на юге Украины, при этом в войсках РФ заметили серьезные кадровые проблемы.

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