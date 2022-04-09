Не мог спокойно смотреть: украинец вернулся из Ирландии и погиб, защищая Родину. Фото

Украинец Александр Завгородний, родом из Ахтырки Сумской области, 20 лет прожил в Ирландии. После начала вторжения России в Украину не выдержал и отправился защищать свою Родину как снайпер. Своим друзьям и родным он сказал, что не может сидеть и спокойно смотреть на то, что творится в его стране.

Он погиб в бою на Донбассе, однако самоотверженный поступок Завгороднего не остался без внимания в стране, которая была его вторым домом. Вице-премьер министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Александр умер героем. Всего за два дня ирландцы собрали 25 тыс. евро (более 800 тыс. грн) на похороны Завгороднего, сообщает The Daily Mail .

Алекс, как его называли ирландские друзья, 8 из 20 лет, которые прожил в Ирландии, работал менеджером в сети магазинов Aldi в городе Сэндифорд.

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Один из его друзей рассказал, что Алекс считал своим долгом защищать Родину. Его товарищи даже пытались отговорить мужчину ехать в Украину, но Завгородний был непреклонен. Он сказал, что не может оставаться и ждать, пока все закончится, и все время повторял, как гордится украинской армией.

Александр сначала прибыл в Польшу, где отдал все взятые с собой сбережения украинским беженцам. Потом отправился на Донбасс, присоединившись к ВСУ как снайпер через 20 лет после окончания службы в армии.

Мужчина общался с родными и близкими с помощью соцсетей. Пытался высылать смешные картинки и подписи к ним, чтобы всем поднять настроение.

В частности, он присылал селфи с собой в военной форме, фото разбомбленного здания в городе, где участвовал в боях, фото своего обеда в военных условиях.

Ирландский друг Алекса рассказал, что он перестал слать сообщения 22 марта, за 8 дней до смерти. Бабушка Завгороднего сообщила, что Алекс был убит в бою.

Заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар заявил в парламенте, что Алекс умер как герой.

"Я хотел выразить наши соболезнования его друзьям и семье в связи с его смертью и отметить его храбрость, проявленную в том, что он отправился туда, чтобы сражаться за свою страну, и что он пал как герой на поле битвы", – заявил политик.

Подруга Алекса Анна Нейланд создала страницу по сбору средств для похорон. Всего за два дня удалось собрать 25 тыс. евро (более 800 тыс. грн).

"Когда он прибыл в воинскую часть, он сохранял позитивный настрой и делал все возможное, чтобы успокоить свою семью и друзей, шутя и отправляя забавные фотографии. Нам всем будет не хватать его доброты и потрясающего чувства юмора даже в самых сложных ситуациях", – сказала Нейланд.

Региональный управляющий директор Aldi в Ирландии Дональд Маккей выразил соболезнования родным Алекса, рассказал о его профессиональных качествах, о том, что коллективу будет не хватать такого ценного сотрудника и друга. Компания также пообещала оказать материальную помощь родным Завгороднего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уверен в победе Украины в войне с Россией. По мнению главы государства, решающая битва состоится на Востоке Украины.

Украинская разведка и Генеральный штаб ВСУ также подтверждают подготовку РФ к войне на Донбассе и на юге Украины, при этом в войсках РФ заметили серьезные кадровые проблемы.