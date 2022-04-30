"Не доехали": ВСУ показали момент подрыва техники врага. Видео
Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую военную технику. Очередной российский грузовик подорвался на мине, установленной украинскими военными.
Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Место и время происшествия не сообщается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На видео видно, как российский военный грузовик подрывается на мине на грунтовой дороге у лесополосы.
"Орки куда-то ехали-ехали, но уже никуда и не доехали", – подписали видеоролик страткомовцы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские морские пехотинцы на Запорожском направлении сбили российский БПЛА "Орлан-10". Когда же российские оккупанты выслали на поиски подбитой "птички" свою группу, украинцы вступили с ними в бой.
Также защитники Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Вражеская техника была поражена с помощью ударного турецкого беспилотника Bayraktar и благодаря мастерству его украинского оператора.