Называл фашистом и угрожал маме: молодой украинский защитник рассказал об отце, который воевал на стороне РФ. Фото

Украинский защитник Евгений Миронов с позывным "Сын" рассказал, как его пророссийски настроенный отец Александр Зюбанов воевал против Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР". Пока боец защищал украинцев от "русского мира", отец называл его фашистом и угрожал расправой матери.

По его словам, с отцом всегда были сложные отношения, но самые большие ссоры начались во время Революции Достоинства. Об этом сообщает "УП.Життя" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О семейной истории украинского военного узнали из видео в соцсетях, которое набрало уже более пяти миллионов просмотров. В этом видео боец поделился кадрами, как он защищает Украину, а его отец – позирует с георгиевскими лентами и сражается под российским флагом.

Видео дня

"Он всю жизнь был пророссийским. Почему он пошел воевать за оккупантов? Потому что там была Россия. Другого объяснения у меня нет. Всю жизнь он хотел быть с Россией. Это у него и вышло", – рассказывает военный.

Также он рассказал, что у него с отцом не просто кардинально разные взгляды на жизнь. При любом удобном случае мужчина пытался насолить сыну, угрожая и устраивая его "похороны".

"Когда я попал в батальон, мы поехали в Пески. Отец знал, где я нахожусь. В Песках было плохо со связью, поэтому я мог несколько дней не общаться с мамой. А он в это время звонил ей, говорил, что "Пески мы уже взяли, сына убили". Маму обещал намотать на "гусеницу", угрожал. По его словам, меня убивали пару раз. Они справляли 9 дней – отец со своими родственниками, уехавшими в Россию", – говорит боец.

Напомним, в Киеве родственники 93-летней местной жительницы 33 дня скрывали от нее информацию о начале полномасштабного нападения РФ на Украину. На этот шаг киевляне пошли, заботясь о здоровье пенсионерки.