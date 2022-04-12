Названы предварительные цифры погибших в Мариуполе мирных жителей: точно более 20 тысяч

В городе Мариуполь, который более месяца находится в полной блокаде и в окружении российских оккупантов, погибло от 20 до 22 тысяч мирных жителей. Такие данные являются предварительными.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во вторник, 12 апреля, в комментарии CNN. Ситуация в городе остается тяжелой.

"Ситуация в Мариуполе затрудняет комментирование количества жертв, город находится в осаде и блокаде. Сейчас мы обсуждаем от 20 до 22 тысяч погибших", – сказал Кириленко.

Он также прокомментировал информацию о возможной химической атаке на защитников Мариуполя. По его словам, сообщения с места происшествия были предварительными и пока что он не может говорит о них со стопроцентной уверенностью, но подчеркнул, что инцидент имел место быть.

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"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, людям, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината и вокруг него, начали плохо себя чувствовать трое человек. Мы слышали, что три человека пострадали, была оказана медицинская помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает", – сказал он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сказал, что в Мариуполе "десятки тысяч погибших". При этом точное количество жертв на данный момент установить невозможно. По его словам, российские оккупанты уничтожили все здания в полумиллионном городе, на данный момент в Мариуполе не осталось ни одного не поврежденного сооружения.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские захватчики сжигают убитых ими гражданских мариупольцев. Сожжены уже тысячи тел людей, которых Россия систематически убивала более 40 дней из всех имеющихся вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 11 апреля в Telegram-канале полка "Азов" сообщили, что россияне применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.