Названы имена саперов, погибших во время разминирования территории под Харьковом

Саперами, погибшими в Харьковской области 16 апреля во время выполнения боевого задания, стали Андрей Кошурко, Олег Герасимов и Юрий Стадник. С начала наступления российских оккупантов они постоянно осуществляли сбор, изъятие, ликвидацию взрывоопасных предметов и снарядов, оставшихся после вражеских обстрелов.

Имена героев назвали в Facebook Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Их гибель является непоправимой трагедией не только для родных и близких саперов, но и для ГСЧС.

По информации центра, погибшие саперы:

Кошурко Андрей Васильевич родился 17 марта 1991 в г. Дубровица Ровенской области, начальник части гуманитарного разминирования, майор службы гражданской защиты;

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Герасимов Олег Васильевич родился 15 марта 1972 г. в г. Мерефа Харьковской области. Водитель-сапер отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования, прапорщик службы гражданской защиты;

Стадник Юрий Владимирович родился 12 апреля 1980 в с. Павловский Карасусский район Кустанайской области (Казахстан). Водитель-сапер отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования, старший прапорщик службы гражданской защиты.

В сообщении отметили, что ценой своей жизни эти мужчины дали возможность украинцам жить и выживать. Представители Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования выразили неописуемую грусть и боль, а также искренние соболезнования семьям погибших.

Также в центре назвали имена саперов, получивших ранения разной степени тяжести и нуждающихся в неотложном лечении и оперативном вмешательстве:

Комендатов Виталий Стефанович – старший сапер отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования, прапорщик службы гражданской защиты;

Примак Анатолий Сергеевич – водитель-сапер отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования, прапорщик службы гражданской защиты;

Шестопалов Артем Игоревич – начальник отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования, лейтенант службы гражданской защиты;

Ярошенко Андрей Игоревич – сапер отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования, сержант службы гражданской защиты.

Напомним: из-за российского кассетного боеприпаса, который сдетонировал при попытке деактивации, под Харьковом погибли трое украинских спасателей. Среди них был командир части пиротехников.

В связи с трагедией глава МВД подчеркнул: подходить и тем более трогать боеприпасы и мины нельзя ни в коем случае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье на вражеских минах взорвались автомобили. В результате двое мужчин получили тяжелые ранения.