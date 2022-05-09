Названо имя еще одного военного РФ, подозреваемого в зверствах на Киевщине

Прокуроры разоблачили очередного российского военного, который совершал военные преступления во время временной частичной оккупации Киевской области. Его зовут Антон Струев – он командир мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.

Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она добавила, что Струеву сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением.

Известно, что в марте этого года он вместе с сослуживцами взял в плен в селе Мокрец Броварского района двух безоружных мирных жителей. У гражданских оккупанты пытались выведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах теробороны.

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Чтобы получить признания, Струев жестоко допрашивал пленников. Он надел тактические перчатки с пластиковыми вставками и выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. После этого командир роты приказал пленным раздеться и бросил их в подвал.

"Этот командир роты – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, которому сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и над священником в селе Богдановка", – рассказала Венедиктова.

На родине Антона Струева за его "подвиги" в Украине его хвалили в Минобороны РФ и их пропагандистский канал "Звезда". "Героизм" этого военного преступника, воевавшего против гражданских, другим оккупантам ставили в пример.

Напомним: ранее правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, уроженцам Бурятии, в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники пытали и ограбили мирных жителей в Бучанском районе Киевщины, в частности, женщин и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранительные органы сообщили о подозрении 10 военнослужащим армии страны-агрессора. Они могут быть причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.