Нацгвардия 'зачистила' район скопления врага на Киевщине: разбиты десятки единиц техники, уничтожен личный состав

Национальная гвардия Украины продолжает освобождать украинские земли от российских оккупантов. На этот раз подразделения НГУ "зачистили" район в Киевской области, где находилось значительное количество захватчиков.

Наши защитники уничтожили немало живой силы противника. Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Нацгвардейцы накрыли мощным огнем позиции россиян. Украинские защитники сожгли несколько десятков единиц вражеской бронетехники – БМП, танки, бронеавтомобили "Тайфун", а также грузовики.

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Напомним, что на Киевщине украинские военные возобновили контроль над рядом населенных пунктов, ранее захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и производит перегруппировку своих сил в регионе.

Целью агрессора было взять под контроль Киевской области и дороги на западном направлении, однако российские оккупанты переоценили свои возможности. ВСУ отбрасывают подразделения врага и освобождают украинскую землю от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 31 марта оккупанты РФ продолжали находиться в пяти районах Киевской области.

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