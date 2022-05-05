Нацгвардия уничтожила гаубицу врага: зрелищное видео

Украинские защитники точным выстрелом уничтожили вражескую гаубицу САУ 2С19 МСТА-С. Утилизировали технику оккупантов бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Об этом пресс-служба воинской части сообщила в четверг, 5 мая, на своей странице в Facebook. Нацгвардейцы опубликовали зрелищное видео демилитаризации противника.

Как видно из кадров, оккупанты разместили свою гаубицу неподалеку от дороги, спрятав ее между деревьями и кустами посадки. Наши защитники отметили, что она доставляла им много проблем. Но им удалось с ней справиться.

"Уничтожили САУ 2С19 МС-С, которая доставляла нам много проблем. Уже не будет. Продолжаем демилитаризацию врага", – в сообщении воинской части.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили вражескую технику вместе с экипажем.