Нацгвардия 'поджарила' врага на Изюмском направлении. Фото

Спецназовцы Национальной гвардии Украины ликвидировали 3 БМП и российских оккупантов. Также из гранатометов воины ударили по взводно-опорным пунктам рашистов на Изюмском направлении.

Защитники Украины продолжают очищать украинскую землю от российских захватчиков. Фото разгромленной техники и позиций оккупантов показали в НГУ.

"При проведении разведки на Изюмском направлении бойцы спецназначения Нацгвардии Украины обнаружили скопление техники и личный состав противника. По технике сразу отработали из противотанкового оружия", - отметили в Нацгвардии.

В результате были уничтожены три бронированных машины пехоты и личный состав оккупационной армии.

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"Сюрпризов" от украинских спецназовцев дождались также на опорниках рашистов недалеко от Изюма.

"На взводно-опорные пункты противника прилетели еще подарки от спецназовцев – выстрелы из гранатометов 30 мм калибра, которые выполнили свою миссию", - констатируют в Нацгвардии.

Напомним, 4 мая под Изюмом ВСУ уничтожили также вражескую колонну снабжения с боеприпасами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов. К утру 4 мая общие потери России в личном составе достигли 24,5 тысяч человек.