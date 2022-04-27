НАТО поставить стільки зброї до України скільки треба для повного знищення російськоі армії та звільнення нашоі землі!

Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші краіни світу, найпотужніши держави.

На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російськоі армії в Україні та повну перемогу у війні.

Це означає фактично необмежене постачання Україні надсучасних видів озброєння, яких нема у російськоі армії.

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Поставки сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої діі, високоточної артилерії, боєприпасів, ударних дронів та засобів корегування. Все це краіни НАТО дають Україні.

Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями.

І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніше 10 років Афганістану та Чечні.

А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б’ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та боєприпасах значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.

Щоб така впевненість та підтримка з’явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б’ються українці з російською армадою, полите кров’ю патріотів. Але вже за тижні наші воіни побачать майбутню допомогу на позиціях.

Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого - Україна звільнить Донбас та Крим повністю.